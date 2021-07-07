視訊不是年輕人的專利，日前果陀劇場的活化歷史活動，邀請長輩和小朋友分享人生故事，首度在線上舉行，新莊昌平國小共有50多位師生與爺爺奶奶們連線，其中現年64歲的小英奶奶分享她小時候的童玩，不是iPad也不是健身環，而是玉米鬚做成的洋娃娃。

小英奶奶表示，小時候因家裡很窮買不起玩具，只能就手邊現有的物品取材，「我用玉米鬚做成了娃娃，每天幫娃娃編頭髮，做各式各樣的造型。」小朋友看到紛紛表示驚奇，直說好厲害，從來沒想過可以把玉米鬚變成洋娃娃。

另一位70歲的阿興古爺爺則是分享他的相親趣事，雖然已和太太相互扶持走過四十幾個年頭，但說到兩人初次碰面的回憶時，聽者仍可以感受到兩人一見鍾情的時刻，引得小朋友們好奇詢問：「究竟小鹿亂撞是什麼感覺呢？」

活化歷史專案總監蔡櫻茹表示，因為疫情衝擊，活動改在線上舉行，視訊教學對長者是新的體驗，對許多孩童與家長們也是新的學習，「雖然第一次線上活動需要花一些時間解決長者在視訊上遇到的問題，但也有許多學員主動爬文、詢問，並開心分享因此跟孫子有更多的話題，就像重新年輕了一遍。」下一場「青銀對談：生命故事中的異曲同工之妙」將在7月9日舉行。