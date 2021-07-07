塑料級醋片需求持穩增溫，材料-KY(4763)6月營收2.32億元，年增10％，為歷史次高，助攻第二季營收年增24％；上半年營收13.06億元，年成長22％。6月單月、第二季與上半年營收皆創同期歷史新高。

材料-KY指出，絲束需求維持強勁，醋片訂單也多有敲定，能見度明朗，加上新產加盟運作，樂觀看待今年營收再創新高，達到雙位數成長。年產6萬噸的上游原料醋酐新廠已於6月底完工，目前小量試產，目標在7月中旬開始量產，將有利降低及穩定生產成本，也有機會有少量外賣。

材料-KY今年絲束廠新增一條絲束產線，總設計產能1.6萬噸；預計下半年新增5千噸醋片，總設計產能將達3萬噸。由於現有絲束廠廠房已無空間新增產線，因應未來營運成長，規劃擴建5千噸絲束廠，投資額約3.5億元；正在洽談購置土地廠房等事宜，目標今年啟動投資計畫。

材料-KY強調，除持續優化生產效率往上游整合與擴大產能外，將啟動加投資研發綠色環保材料、往產業鏈下游延伸兩大策略方向佈局。

材料-KY開發的可降解材料已獲歐盟認證，有助擴大在歐洲地區的產品推廣與開發各式應用；另在今年展開代理銷售業務，代理中菸的加熱不燃燒菸進入北非市場。