微控制器（MCU）廠應廣科技（6716）業績不停歇，持續向上突破，繼五月份創新高後，六月營收續創單月歷史新高，首度站上億元，相較上個月約成長21.6%，同時相較前一年同期，更是大幅成長超過70％，顯然市場需求熱度不減。

2021年第二季營收達2.45億元，也創下單季歷史新高，比去年第二季也成長35％，累計上半年營收達4.54億元、年成長46.8％。

應廣於7月1日召開股東會，會中通過今年股利發放，每股發放現金4元及股票1元；同時改選董監，並於股東會後之董事會由當選董事推舉唐燦弼先生續任董事長，繼續帶領應廣往前邁進。

唐燦弼董事長表示：「應廣六月份營收首次站上億元，再創單月歷史新高，這是一個新的里程碑，2021年上半年的業績應會相當亮眼，很感謝我們團隊的努力。就現階段來看，晶圓產能的取得依然緊張，但市場需求也同樣相當迫切，應廣積極調節供需兩端，一方面爭取、開拓更多產能，另一方面也全力配合客戶的需求，我們今年以來的努力，創造了供應商、客戶、與股東三贏的局面」。