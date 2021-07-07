MOSFET廠力士（4923）今日公布2021年6月合併營收為1億元，較5月及2020年同期分別成長4.54％、123.59％；受惠MOSFET漲價效應外，終端消費者的強勁需求也推升公司良好的接單動能，貢獻公司累計2021年上半年合併營收達5.39億元，較去年同期成長115.85％。

力士表示，今年上半年客戶產業包括NB／PC、智慧型手機之營收比重分別為31％、20％，其中，來自NB／PC所貢獻的業績明顯年增123％，主要是受惠於居家辦公、遠距教學等宅經濟商機，帶動筆電應用領域的客戶對於公司MOSFET客製化產品的拉貨力道提升。

其次，力士為優化目前MOSFET技術專利而推出新一代ETG專利系列MOSFET產品，亦在國際筆電大廠對於充電變壓器（Adapter）需求拉升帶動下，出貨表現逐步增溫，兩大引擎齊步挹注公司上半年整體營收遞出年增率1.16倍正成長的優異表現。

全球疫情蔓延致使景氣不確定性的風險猶存，近日馬來西亞「全面封鎖」政策宣布無限期延長，當地IDM大廠在人流降載、產能供給持續吃緊的情況下，MOSFET產品交期恐持續延長，不僅使得產能逐步轉至中高階市場，亦讓產品報價有望再度調升。

讓以消費性電子產品為主的中低壓MOSFET廠力士，可望迎來更多訂單交期長、其他客戶轉單、以及毛利率優於平均水準的訂單合作機會，力士將憑著多年來深耕MOSFET專業設計的競爭力，戮力搶攻更多全球消費性電子產品MOSFET市場的份額，助力未來營運長期成長動能。

展望2021年下半年，力士看好下半年進入MOSFET傳統產業旺季，有機會帶動公司整體營運持續站穩高峰。以目前力士在手訂單排程已至今年年底，除了既有訂單出貨暢旺外，公司也積極與策略合作夥伴開創新的商業模式、切入藍海市場，同時與主要合作晶圓廠製程平台協調擴增投片產能、以及尋找更多全球各地合作的封測廠，力士以期新商業模式、新產能等效益展開，為整體營運成長添柴加火。