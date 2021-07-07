逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股7日開低震盪拉回，終場下跌62.38點，跌幅0.35％，收在17850.69點；櫃買指數則相對強勢，上漲1.07點，漲幅0.5％，收在216.37點；三大法人進出方面，外資轉賣116.86億元，投信續賣12.53億元，自營商續賣7.81億元，惟外資法人於台指期轉買1593口多單，累計淨空單部位為27435口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股6日觸及「萬八」後，雖稍有震盪，惟預期仍無損續戰「萬九」機會，展望第三季，隨著疫情趨緩、歐美解封行情開跑，加上歐美車市復工拉貨需求轉強、電子傳統旺季來臨、以及蘋果新機拉貨啟動，預估下半年國內經濟仍可望持續強勁復甦。

此外，就技術面觀察，台股10日線、月線、季線、半年線及年線等短中長期均線仍呈多頭排列向上，顯示後市行情仍不容小覷，一旦有震盪均為「低接上車」的好機會。

個股方面，本周納入投資組合的一詮，受惠電動車成長趨勢，營運看俏，股價經換手後7日衝上漲停板，配合內外資法人大戶心態積極偏多，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，航運股雖後市仍持續看好，惟因累積漲幅已大，基於風險考量，投資人仍應隨時做好風險控管；不過，隨電子旺季來臨，近期投資人反倒可以留意進入旺季需求，且股價才剛轉強的電子次產業、車電概念股族群，如茂矽、智原、聚積、新唐、通嘉、合晶、中美晶、台勝科、國巨、興勤、九豪、威剛、十銓、全新、朋程、一詮、順德、長科*、淳安等。