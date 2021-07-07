原台中縣黑派大老郭榮振，因罹患肝癌不幸於今天辭世，享年71歲。郭榮振曾擔任凍省前兩屆9年的省議員和1屆立委；曾和前立委徐中雄分別代表原中縣黑、紅派問鼎台中縣長，因同黨操戈，讓民進黨廖永來拿下縣長寶座。晚年淡出政壇，仍積極培育原中縣黑派新秀與參與派系運作。

出身於原台中縣大安區的郭榮振，大甲區致用高中畢業，財稅高檢及格，曾至美國海軍聖地牙哥基地受訓、美國南加州大學進修後幹班145期結業；雖是自耕農出身，曾任藥廠業務員等職，年輕時就投入政壇，曾擔任9年省議員及4年立委公職。

熱衷政治事務的郭榮振，從年輕時的「坐轎」，後期改積極「抬轎」提攜後進，原台中縣黑派的新秀選戰中都能看見他忙碌的身影，生前與鎮瀾宮董事長顏清標、前台中市議會議長林士昌、前立委陳傑儒、前台中縣長陳庚金等黑派要角，私交甚篤。

郭榮振友人透漏，他生前因罹肝癌，兒子捐肝救父，身體狀況好轉，日前還看到他神采奕奕，友人都為他高興。林敏霖擔任國民黨台中市黨部主委時，還聘請他出任副主委，一個多月前突因身體不適住院，未料今天早上傳出噩耗，讓友人及至交深感不捨，痛失良師益友。