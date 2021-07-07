俄羅斯軍方表示， S-500 「普羅米休斯」防空系統 (ADS) 已經完成最後測試，可以實際服役。S-500不僅可以對付飛機，攔截彈道飛彈，甚至可以擊落近地軌道 (LEO) 衛星，可視為一種太空武器。

防衛世界(Defense World)報導俄羅斯航太軍飛彈防禦部隊司令謝爾蓋·巴巴科夫少將（Sergei Babakov）說：「S-500系統已經進行了多項測試，不管是對空中飛機的攔截，以及更高速的飛彈，所有測試均已完成，成效良好。」

巴巴科夫另外提到，第1套 S-350 「勇士」(Vityaz)防空系統已經交給軍方。S-350是為舊款S-300PT-PS 防空系統的升級改良版，主要升級在雷達系統與飛彈導引段，使它具備攔截巡弋飛彈、有人飛機（包括匿蹤飛機）、中重型無人機，以及戰術彈道飛彈等各種不同的威脅。

S-500發射車的模樣，它的發射箱比S-400更大。(圖/Almaz-Antey Corporation )

回頭說S-500，它的射程與射高比S-300、S-400都更高，飛行速度也更快，射程估計達到 600 公里（比 S-400 增加200公里）。雷達搜索範圍也超過了 S-400，這使得S-500具備摧毀高超音速彈道目標，最佳攔截高度約在離地面185 公里處。

S-500系統的3種飛彈。(圖/Almaz-Antey Corporation )

在之前的測試期間， S-500 系統可以在480公里的範圍內擊中靶彈，這是現役所有 防空系統的最遠射程計錄。另據非官方消息，S-500的反應時間僅3~4秒，比S-400系統的9~10秒要快得多。

S-500系統主要飛彈名為 40N6 ，長度 30 英尺(9.14公尺)，採用兩級固體燃料，飛行速度達到 9 馬赫，具有射程 500公里的射程和 95% 精度。另外研發中的射彈還有兩種：77N6-N 和 77N6-N1，它不帶破片，採用直接撞擊力來摧毀核彈頭，是俄羅斯有史以來第一款的「惰性彈頭」，可大大減少碎片的影響。

美製愛國者3型(PAC-3)也是以攔截彈道飛彈而聞名，不過PAC-3不具備摧毀高超音速飛彈和低軌衛星的能力，因此如果俄國的說法為真，那麼S-500性能無疑比PAC-3更好。