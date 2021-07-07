屏縣樹木傾倒消息頻傳，屏縣府將為重要場域樹木總體檢。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

進入雨季及汛期，屏東縣內樹木無預警傾倒時有所聞，有鑑於此，屏東縣政府7月起委託屏東科技大學團隊，針對縣轄206所學校校園、公園綠地等重要場域樹木進行總體檢，加強公共場域安全及確保樹木健康，避免倒伏帶來的危害。

屏東縣長潘孟安表示，樹木健康狀態是動態且不斷變化，除提早針對已達危木等級樹木預防性伐除，但現階段通過健檢的樹木，並不代表後續就不會產生危險，因此，要求土地管理單位經常性巡察外，也將盤點全縣樹種、數量、大小及風險程度，進行周期性監測。

屏縣府農業處長鄭永裕說，研究團隊先以目視評估法，針對樹木初判，將有風險疑慮的在不損壞完整性與最終使用性前提下，透過外觀判視或藉由儀器檢測內部構造。

屏科大森林系副教授陳建璋指出，樹木健檢會運用2種儀器，其中DMP數位探針式木材強度檢測儀，是透過直徑1mm的探針對樹體進行鑽孔抵抗分析，當樹體內部有腐朽，阻抗值會變小、探針旋轉數也會減少，透過阻抗值及探針旋轉數變化，就能判斷林木腐朽情形。

另搭配應力波檢測儀，將樹木以8至32組不等的感測探頭圍起來，一一敲擊，主要利用聲波在樹木內傳導速度不同原理，經過電腦軟體運算判斷內部腐朽空洞程度，提供土地管理單位作為風險控管依據，預計今年可調查300處、共7萬2982株樹木。

鄭永裕坦言，或許很難想像外表健壯大樹，會在一陣大雨或強陣風下，瞬間倒伏或枝幹斷裂，因此除全面加強公共場域安全及確保樹木健康外，後續會配合契約廠商移除危木及感染褐根病樹木的土壤消毒作業，以維護景觀及文化資產。