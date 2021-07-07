國內疫情近期趨向緩和，確診個案已連續多日低於百例，讓外界相當期待解封消息，但也有不少民眾認為，應先力拼疫苗施打率超過6成，具有群體保護力後，再來思考解封措施。如今全球疫苗短缺，台灣雖有訂購疫苗，到貨量仍遠遠不足，此時來自日本的第2波捐贈，可謂疫情中的「及時雨」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，本次提供的113萬劑AZ疫苗，將於7月8日抵台，檢驗封緘約1周後，最快可於7月15日開始使用。

而日本捐贈的AZ疫苗，在這波疫情中也備受討論，但製造疫苗的公司AstraZeneca，民眾的認識則相對不多。有名網友日前在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，分享自己應徵瑞典AZ的心得，揭開疫苗國際大廠的神秘面紗，也讓更多希望進入藥廠的求職者參考。

這位網友原在上海知名藥廠Sanofi工作，在接獲瑞典AZ面試通知後，經過海選、電話面試等關卡，最終成功獲得Offer。該網友透露，像AZ這樣的大公司開缺，通常會收到數百封履歷，而在第1關海選之後，大約會篩選出數十位應徵者，進入第2關電話面試。

根據該網友2年的電話面試經驗，他統整出外商藥廠、生技公司必問的5大問題，包括：自我介紹、應徵動機、離職原因、過往經歷、技術問題。其中，技術問題會是比較重要的關卡，甚至是能否順利晉級的最大關鍵。

不過，不少求職者可能遇過這樣的情形：原本以為是相同的技術，經過面談才發現與公司要求的略有不同。該網友建議，此時不要太快放棄，比如公司想要A技術，你會的是B技術，可先表示樂意學習A技術，再指出B技術其實也可達到相同的作用，讓自己有轉圜的餘地。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，受疫情推動，生技醫藥已成為明星產業，對於希望加入行列的求職者來說，汲取相關準備技巧與面試心得，是提高錄取率的關鍵，透過「面試經驗暨工作甘苦談」，快速了解產業習性與常見問題，可助走穩求職路。