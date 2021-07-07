目前台灣疫苗覆蓋率大約只有10%，總統蔡英文昨(6日)表示，我國取得的疫苗累計將逾700萬劑，將力拚7月底前達成20％至25％的疫苗覆蓋率。前立委沈富雄直言，這個目標無法達到，並指蔡英文是因為在疫苗方面失分很多，想撈回來，他認為就算有25%的覆蓋率，保護作用也非常低，沈富雄也指出，現在的問題是技術問題。

沈富雄今(7日)在政論節目《雲端最前線》中(節目時間1:30處開始)表示，總統不必做這個談話，憑良心講，她這幾個月來在疫苗上失分很多，這個談話是，在什麼地方失分，就要在什麼地方撈回來，但她講的大家都懂，但要不要打、不打的原因不是她講的那樣，「她設了一個7月底要達到幾%，那是達不到的」。

沈富雄指出，蔡英文講的好聽，但25%的保護作用非常低，且這個目標也不容易達到，原先是沒有疫苗，後來是怕來的不夠快，現在是打的技術問題，「我昨天去打，滿有秩序，服務也滿好」，要看每天可以打多少？一個月可以打多少？25%的人要在月底以前完成，真的是不太容易，外國也一樣，美國總統拜登也沒達到目標，「25%其實安慰自己而已，造成社會裡有梅花座效應的可能性不大」。

同台的資深媒體人王時齊問沈富雄，在美國有比較多不願意打疫苗的人，在台灣這類人比較少，昨天的預約系統，立刻就有148萬人表達意願，你還是覺得到7月底沒辦法嗎？

沈富雄則說，這是技術問題，雖然美國有些人是基於信仰，有些人連牙膏裡有氟就不用，這種人在美國很多，而台灣在這方面固執成成性，拒絕某種東西的人很少。

不過，沈富雄也發現，台灣各地開放施打疫苗的速度不一樣，但很快就開放到第7類、第8類名單，至於為何開放速度那麼快，因為前面名單裡的人打的不夠踴躍，「因為有些住鄉下的老人家會覺得說，我們這沒人得病，我也沒到處跑，也沒有去台北、大都市，整天在廟前、樹下下棋，怎麼會得？這種觀念的人不少」。