嘉義縣六腳鄉北美國小花了4年時間推動口腔保健，近日獲得教育部口腔保健績優學校和健康促進學校前後測成效評價行動研究兩項全國特優獎。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣六腳鄉北美國小花了4年時間推動口腔保健，近日獲得教育部口腔保健績優學校和健康促進學校前後測成效評價行動研究兩項全國特優獎。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣六腳鄉北美國小花了4年時間推動口腔保健，近日獲得教育部口腔保健績優學校和健康促進學校前後測成效評價行動研究兩項全國特優獎。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣六腳鄉北美國小花了4年時間推動口腔保健，近日獲得教育部口腔保健績優學校和健康促進學校前後測成效評價行動研究兩項全國特優獎。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣六腳鄉全鄉沒有牙醫診所，在地六美國小花4年時間推動口腔保健，今年首度參賽，榮獲109學年度兩項全國特優大獎，分別是教育部口腔保健績優學校和健康促進學校前後測成效評價行動研究，成為今年全國唯一榮獲健康促進計畫兩項第一的雙冠王學校。

縣府教育處代理處長李美華表示，北美國小位於全鄉無牙醫診所的六腳鄉，自106學年度起推動學童口腔保健，未治療齲齒率4年來都低於全縣及全國平均值，複檢率100％，窩溝封填施作率更是高達百分百，成效優異。

校長張美志說，北美國小在口腔保健自主管理及生活技能素養導向課程介入，包括讓學生製作口腔保健標語、書籤、簡報發表、偶戲宣導短片和歌舞等活動，不但對自己能達到健康生活自主管理，也藉由到社區、老人食堂宣導，讓長輩得到牙齒保健觀念。

張美志說，推動口腔保健不局限在學童本身，校方還會發紀錄表，讓孩子紀錄家人每天潔牙和使用牙線狀況，把保健行為變成家庭活動。就算5月中停學，甚至進入暑假，校方仍持續要求孩子做好口腔保健，力求牙齒保健不放假，就連家長也肯定，認為在間接影響下，全家都養成餐後、睡前潔牙的好習慣。

這次北美獲全國兩項特優，張美志感謝中央輔導委員黃俊豪和邱耀章、何展宏醫師的指導，以及全家長師生支持與努力，表示得獎是榮譽，也是責任，學校會持續推動口腔保健。

學生洪士恩說，學習潔牙讓大家知道潔牙的重要性，到社區展演口腔保健宣導偶戲，還能看到阿公阿嬤快樂的笑。陳家瑜說，到低年級協助學弟妹潔牙，擔任潔牙小天使，不但能助人，還獲選品格小達人到校長室當小客人很開心。