少子化、單身趨勢讓不婚不生的人愈來愈多，很多人用養寵物取代養小孩，根據農委會108年度全國家犬貓數量調查結果統計表，全國貓狗數量已經突破200萬，連帶讓寵物周邊商品、寵物美容變成一種商機。看準商機，不少喜愛寵物的人想踏入這一行，但除了熱愛動物、有耐心，照顧寵物，還有哪些意想不到的狀況呢？

網路上有許多人分享，在寵物店打工或是當寵物美容師，可不是天天跟寵物玩就好，在寵物店不但要搬貨，因為客人大多會帶著寵物來，一定要對寵物有耐心，最好自己有養過寵物的經驗，但在踏出第一步之前，不妨以兼差打工的方式開始，先了解寵物店的運作方式，才能知道自己是不是真的適合。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，在寵物店工作，特別是擔任寵物美容師，因為有證照考試，出師之路要經過多年的學習，除非已經確定方向，可以花時間、金錢為報名考試做準備，先進入寵物店跟著專業的寵美容師學習，擔任學徒、助理，也是很好的起步方式，觀察1111兼差打工網就有許多相關的工讀職缺，不但有基本的薪資可領，還可以實地了解寵物美容師的工作。

黃若薇表示，寵物美容師有有漫長的養成過程，一開始的工作也不若想像中的夢幻，反而是從清潔寵物生活環境的基礎項目開始，然後才能開始學幫寵物洗澡、剪毛，也因為寵物品種繁多，個性也不盡相同，如果有打工照顧寵物的經驗，對於入門會有很大的幫助。未來想要投入寵物相關事業，不妨從暑假期間或是假日的工讀開始，在最缺人力的時候更容易獲得工作機會，一方面增加收入，一方面也能學到相關知識，為未來踏入寵物產業做準備。