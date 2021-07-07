國內本土疫情近來趨緩，但仍有部分假訊息在網路上流傳，總統蔡英文今天表示，近日關於「打疫苗會造成基因突變」這一假消息在網路上流傳甚廣，即使指揮中心和專家學者再三強調「疫苗不會改變基因」，也還是繼續擴散。她強調，假訊息的目的只有一個，就是為了打擊民眾對指揮中心的信任，讓疫苗無法順利施打。

蔡英文今(7日)表示，打疫苗不會造成基因突變，該打的時候就去打，今天下午，最新一批政府購買的62.6萬劑AZ疫苗已經抵達。隨著疫苗的供應逐漸穩定，現在各縣市都在全力施打疫苗，過程中也持續根據民眾的需求，及時做出修正。所有參與第一線施打工作的同仁都辛苦了。

但令人遺憾的是，不論是AZ還是Moderna，都遇到層出不窮的假訊息。就連「打疫苗會造成基因突變」這樣的謠言，即使指揮中心和專家學者再三強調「疫苗不會改變基因」，也還是繼續擴散。

假訊息的目的只有一個，就是為了打擊民眾對指揮中心的信任，讓疫苗無法順利施打，讓台灣無法達到集體的防護力。所以我要再次拜託大家：如果在生活中，有看到、聽到可疑的訊息，請透過LINE「疾管家」官方帳號查證，並幫忙澄清說明，這樣防疫工作才能更順利。

最後，請一定要鼓勵家人朋友，踴躍施打疫苗！越多人施打，我們就離恢復正常生活越近！