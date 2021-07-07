大陸參考消息微信公眾號7日引述俄羅斯《獨立報》題為〈俄羅斯人和中國人再次決定永遠做兄弟〉報導分析稱，俄羅斯發布新版《國家安全戰略》，期待與中國和印度「夯實合作的職能與制度基礎」，尤其是中國將俄羅斯評價為在諸多問題上觀點一致的國家，因此決定持續與中國發展「全面戰略協作夥伴關係」。

這篇由彼得羅夫撰寫的評論指出，俄羅斯總統普丁簽署發布新版《國家安全戰略》，將給俄羅斯帶來外交在內的諸多改變。西方被宣布為應與之鬥爭的價值觀異見者；中國和印度則是建立在非結盟基礎之上，亞太區域的穩定機制夥伴。

分析稱，俄新版《國家安全戰略》取代2015年舊版戰略，兩者時隔6年，差異甚大，首先在用詞上，新版戰略不再談論與西方進行代價高昂的對抗危險。更準確地說，是極其類似蘇聯時期的舊詞。

新戰略的西方敵對行動，除了企圖推翻政權，還有「傳播異見理想與價值觀」的新敵人，也就是跨國集團。指稱：「傳統俄羅斯道德精神和文化歷史價值觀正在遭受來自美國及其盟友與跨國集團、境外非營利和非政府組織、宗教組織、極端組織和恐怖組織的主動攻擊。」跨國集團、非政府組織、恐怖分子是三種不同類型的敵人。

在國家外交方針發生變化的背景下，新版戰略中涉及盟友的條款顯得尤為重要。新版戰略在舊版提到的金磚國家、上合組織、亞太經合會議、廿國集團（G20）等等，未提G20。G20是俄羅斯為數不多與包括美國在內西方主要國家都參與的平台之一。對莫斯科而言，合作範圍變窄且發生質變。

如今，在與獨立國協國家以外的合作中，俄押注在與印度和中國的夥伴關係上。俄期待與兩國「夯實合作的職能與制度基礎」。

與舊版文件一樣，新版戰略中提到與中國「發展全面戰略協作夥伴關係」。與印度也一如既往，發展「特殊戰略夥伴關係」，但現在「尤其享有特權」。按照文件，與印中構建夥伴關係的目的包括，「在亞太地區建立非結盟基礎之上的、可靠的區域穩定和安全保障機制」。

在舊版文件中也提到了亞太地區穩定機制，但並未提及與印中共同建立。盡管新版戰略中有「在非結盟基礎之上」的附帶條件，但這看上去仍是向印中兩國提出的顯著加強合作的邀請。問題在於，新德里和北京是否會聽取莫斯科的號召。

分析認為，中印與俄關係依舊平穩。新德里明顯向華盛頓靠攏。俄羅斯將不得不與美國爭奪印度的青睞。