防疫三級警戒持續至今近2個月，全台學校停課不停學，許多企業也都實施分流辦公、在家工作，完全翻轉了大眾日常生活，上課、上班、購物、娛樂甚至運動，都可以透過網路在家進行。

根據1111人力銀行調查顯示，防疫期間，上班族近期使用的線上學習平台，以個人進修(27.8%)最熱門，其次則是廚藝料理(26.4%)、投資理財(17.0%)、運動健身(16.5%)及語文學習(13.9%)，平均單次上線時間是95分鐘。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，線上平台受到這波疫情推升使用熱度，各式各樣的知識教學可以深入應用在課業學習、工作職場及生活層面，也因此擁有數位力的人才，相形之下更具競爭優勢，也是目前企業積極延攬的人才缺口。

因應數位經濟與AI興起，政府推動「數位青年轉型種子賦能計畫」已經開跑，針對未來所需人才提前布局，協助年輕人培育數位力，並深入參與企業實作，讓人才接軌就業市場與數位趨勢。目前第二屆「T大使計畫」現正招募中，符合中華民國國籍、大專校院以上學歷，「107年1月1日後畢業之求職者」或是「110年6月即將離校畢業的應屆畢業生」就可以申請，培訓完全0費用，透過知名企業導師帶領學員上完25周課程，通過評核還可獲得實作獎勵金將近11萬元及證書，並列入T大使人才庫。

黃若薇表示，鼓勵年輕求職者報名「T大使計畫」有四大優點，首先，有業師專家實作指導，可以貼身了解不同工作情境，十分受用；其次，使用線上課程，可以快速銜接，無縫接軌進度；第三，透過交流活動可以串聯人脈，多認識同儕，彼此教學相長；第四，整備職涯能量，助攻就業力，對於日後求職、轉職都有助益。

一場疫情雖然打亂日常生活的腳步，卻也開啟了各行各業的新商機，惟有提前布局及時應變，才有可能在疫情海嘯中生存下來，建議目前年輕求職者，不妨抓住機會進修，為自己創造更多價值。