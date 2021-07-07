台東縣政府期刊《看見台東》大改版，讓民眾耳目一新。（莊哲權攝）

公家單位發行的刊物一向給人政令宣導的刻板印象，民眾收到後的命運，無非是摺成餐桌上丟骨頭的紙盒子，台東縣政府《看見台東》今年脫胎換骨，改走文青風路線，大塊的版面， 柔和的編排設計，及在地文化的質感，讓人耳目一新。

台東縣政府國計處新聞傳播科長林俐志表示，《看見台東》今年進入第346期，從過去的月刊改以季刊發行，並以全開滿版的規格展現台東的遼闊大氣，在設計上以溫柔、舒服的編排呈現，採訪內容則貼近在地生活，讓民眾閱讀時會有所感觸，並在心裡產生漣漪效應。

改版的《看見台東》目前已發行兩期，3月出版的第346期以「Hello Taitung（你好，台東）為起手式， 小編在改版宣言中提到「當我們在心裡輸入：Hello Taitung，也將打開嶄新的台東，期待我們重新認識彼此，重新認識故鄉」。

剛出爐的347期則以插畫呈現「今天，只做一件事」主題，並與臉書社團《台東舊時光》合作的跨頁《老台東東遊報》，以老照片圖文，讓老台東人追憶起「那一年我們出去玩」的美好片段，尾頁還有「東式生活」的大富翁桌遊，有趣又實用，小編說，在這塊可貴的土地上，我們都是台東大富翁。

蔡姓民眾說，以往對於公家刊物的印象，就是該單位政令宣導、長官政績，一收到就被當回收紙，摺成用餐時丟魚骨頭的紙盒子，改版後的《看見台東》讓人想認真閱讀內容，還發現在地許多默默耕耘的小人物，有的部分甚至想做筆記，作為走訪鄉鎮時的口袋名單。