新冠肺炎疫情三級警戒自5月中至今，業者配合政府防疫停業或改外帶等，林務局嘉義林區管理處、觀光局阿里山國家風景區管理處所轄場館、步道等也都暫停開放，目前嘉義縣阿里山鄉鄒族部落多數傾向不要微解封，但也有業者認為適度解封才不會悶出病來。

山區多數業者仰賴觀光人口做生意，沒有人流就沒有錢，但針對要不要微解封，部落居民仍有疑慮。阿里山鄉代會副主席汪之龍說，部落居民幾乎都反對解封，因步道、涼亭等設施幾乎都在部落裡面，若湧入大量遊客且有無症狀傳染者的話，得不償失。

汪之龍說，希望等疫情真的穩定或疫苗施打率夠高時再解封，也有部落業者說已經忍這麼久了，不想要前功盡棄，若解封可能會繼續自主停業。汪之龍提到，若要解封相關單位要有相關的因應措施，例如出入口檢疫站或控管人數等，否則風險都是部落承擔，也沒有那麼多人力可以防疫。

優遊吧斯董事長鄭虞坪表示，以目前疫情控管情況及疫苗施打不足的情形下不宜太早解封，以免跟英美日一樣再度上升，但是受此疫情嚴重影響的旅遊、餐飲等行業應速依其近3到5年繳？額及營業額落差給予扶持補助，讓努力經營、認真納？的好企業能保住實力來日再為國家奉獻。

另一方面，太平社區產業合作社理事主席嚴清雅則認為「應該解封」，嚴清雅說，解封開放山林，讓民眾到山上呼吸新鮮空氣、爬山增強體力，因地廣所以沒有群聚問題，也要約束遊客戴口罩、保持安全距離；老街不試吃等。嚴清雅強調，悶太久會衍生很多社會問題，很多業者也可能撐不下去，應該要適度解封。

阿管處副處長陳榮欽指出，觀光局會與中央流行疫情指揮中心協商，在7月12日前會討論出相關結果及指引，阿管處也會持續與在地居民溝通，尊重部落意願。嘉義林管處副處長李定忠則表示，目前先請各課室準備針對轄內育樂區域研議相關解封措施，待中央流行疫情指揮中心公布是否解封後，依照相關指引辦理。