受惠品牌客戶訂單成長，加上平均單價較高的布料出貨增加，儒鴻(1476)6月營收32.24億元，為單月歷史次高，年成長66.7％；第二季營收97.86億元，則改寫歷史新高，年增79％。儒鴻指出，進入下半年營運傳統旺季，對高成長性更具信心，預期，今年營運創歷史高峰的目標應可達成。

儒鴻累計今年上半年營收180.06億元，也創歷年同期新高，年增率達56.9％。

受惠歐美各國陸續解封，全球服飾消費市場景氣回溫，儒鴻主要客戶營運績效大幅度躍進，其中，前五大客戶的NIKE、Lululemon今年以來的財報耀眼，陸續繳出亮麗成績單，對儒鴻的下單動能增強；儒鴻預期，NIKE、Lululemon今年訂單成長量都在兩成以上。

後疫情時代，歐美各國消費者對運動休閒、戶外機能性服飾的購買力增加，品牌服飾廠看到這塊消費趨勢，因此增強對機能性布料的下單動能。儒鴻指出，公司過往幾年，平均單價較高的布品銷售營占比，都在三成以下。今年，在市場需求大增下，上半年的營占已超過31％。

受惠平均單價較高的產項出貨比例提升，儒鴻今年首季的營業毛利率、營益率雙升，都比去年同期提升3～5個百分點。

訂單滿手，在手訂單能見度已至明年首季，下半年又是成衣廠的傳統旺季，儒鴻指出，歐美消費力道復甦，Nike、Adidas等大型運動品牌，持續上修營運展望，加上戶外運動方面，哥倫比亞、The North Face等庫存陸續去化，近期開始追加下一波訂單，尤其對機能布的需求增，平均單價高的機能布出貨比例可望持續提升。

而印尼新廠年底加入投產，對下半年的營運更有加分，儒鴻預期，下半年的營運可望呈「逐季成長」。

看好儒鴻今年的成長性，外資法人近期頻頻調高儒鴻的投資目標價，而儒鴻7日股收盤668元，上漲1.21％。