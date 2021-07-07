國內首檔強調分散區域風險、聚焦香港掛牌陸股為主的中信中國高股息ETF（00882），近期將於7月16日首次除息，第一次公告每單位配息金額預估為0.68元，實際配息金額仍可能因基金規模變動等因素而有所增減。

中信中國高股息ETF，若以7月6日收盤價約15.7元，單次配息率粗估為4.3％。雖然本基金為每半年配息，若投資人以單次配息率乘於2，期待其年化配息率等於8.6％，恐有失精準。

首先，「單次配息率」乘於「配息頻率」等於「年化配息率」的公式，適用於固定收益資產如債券、金融資產證券化商品等，其息收金額、配發時間固定，套用上述公式並無爭議。但高股息ETF投資標的為股票，股票股利發放金額、時間並非固定，彈性相對大。

其次，由於每檔股票配息時程不同，高股息ETF也會因為持股標的配息時間差異，每次配發股息的檔數、金額不一定為平均分配；因此，若將單次配息率乘於配息頻率可能與實際年化配息率有所出入。

投資人或可參考過去歷史經驗作為投資判斷依據。中信中國高股息ETF追蹤恒生中國高股息率指數，該指數過去8年股息率介於4％～7％之間。