日本宮內廳6日宣布，日本天皇德仁已接種第一劑新冠肺炎（COVID-19）疫苗，目前身體無異狀。日本皇室雖然地位尊崇，但在疫苗接種方面比照一般民眾，並未優先接受施打。

「共同通信」報導，德仁6日下午已於住處赤坂御所接種第一劑新冠肺炎疫苗，接種後身體並無異狀。主管皇室事務的宮內廳表示，原本為保護個人隱私，並未打算公布皇室成員接種疫苗的消息，但考量到天皇在日本具備的象徵地位，在獲得德仁同意後決定對外公布。

宮內廳次長池田憲治4月14日曾在眾議院內閣委員會表示，不會優先讓日本皇室成員接種新冠肺炎疫苗，而是會依從政府制定的年齡順序，比照一般民眾接受施打。本次德仁便是等到日本國內高齡者等優先對象接種作業逐漸完成、政府已開放一般民眾接種疫苗後，才決定接種疫苗。

87歲的明仁上皇、86歲的美智子上皇后、85歲的常陸宮正仁親王、80歲的正仁親王妃華子、67歲的高圓宮妃久子、66歲的寬仁親王妃信子等6人都已完成兩劑疫苗接種，但現年61歲的德仁一直等到現在才接種第一劑疫苗。另可能是考量到身體狀況，現存日本皇室最高齡成員、98歲的三笠宮妃百合子並未接種疫苗。

宮內廳並未公布德仁接種的疫苗廠牌，也未透露57歲的皇后雅子是否已接種疫苗，但表示未來其他皇室成員的接種消息，原則上將不會再對外公布。