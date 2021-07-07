杉源海水浴場設有瞭望台及合格救生員。（台東縣政府提供）

杉源海水浴場浮球警戒線已完成設置。（台東縣政府提供）

因美麗灣仲裁案停擺近5年的杉原海水浴場，原計畫暑假前開放，逢疫情再度延宕，目前周邊修繕工程已近尾聲， 台東縣政府表示，杉原海水浴場已經準備好了，若中央在7月12日有防疫警戒降級的訊息，將有機會微解封，讓縣民重回杉原灣。

縣府交觀處長余明勳表示，杉原海水浴場整修工程，除了將閒置多年的周邊環境進行整理、修復毀損的木棧道及畫設停車格以外，也新設置沖洗區、茅草屋休息區等，救生瞭望台與浮球警戒線等相關救生設備也都設置完成。

余明勳說，台東縣疫情相對平穩，縣府繼宣布活水湖、森林公園開放以後，杉原海水浴場也將遵照中央政策，視疫情解封程度配合開放，場域的相關準備都已做好，讓大家重回杉原灣，但仍要遵守相關防疫規定。

「杉原海水浴場」於1987年啟用，縣府2004年BOT給業者蓋美麗灣渡假村，但因環評問題進入仲裁，在訴訟過程中，美麗灣業者還有管理維護，但是到了2016年即完全停擺，去年解約仲裁結果出爐，縣府應支付6.29億元買回建築物所有權與使用權，包括海水浴場。

杉原灣有著長長的絕美沙灘，曾是許多台東人的仲夏回憶，余明勳說，國內疫情逐漸趨緩，許多台東鄉親已經都迫不待，希望在中央宣布7月12日防疫警戒降級微解封後，立即衝向美麗的杉原灣。

余明勳指出，杉原海水浴場管制範圍面積約100x100平方公尺，有8位合格救生員進駐輪班，除了開放游泳，也開放獨木舟、立式划槳、衝浪、風浪板及風箏衝浪等水上活動。