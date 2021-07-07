一名教職員接種疫苗時，痛的眉簇成黛，緊抓秀腿。(郭吉銓攝)

幸安國小7日提供幼兒園、安親班教職員施打新冠肺炎公費疫苗，現場動線規劃優良，施打秩序良好。(郭吉銓攝)

幸安國小7日提供幼兒園、安親班教職員施打新冠肺炎公費疫苗，現場動線規劃優良，施打秩序良好。(郭吉銓攝)

幸安國小7日提供幼兒園、安親班教職員施打新冠肺炎公費疫苗，現場動線規劃優良，施打秩序良好。(郭吉銓攝)

北市教育局長曾燦金（前中）到場視察，向眾人揮手致意。(郭吉銓攝)

台北市教育局長曾燦金（左二）在國泰醫院副院長林朝祥（左四）陪同下視察現場施打情形。(郭吉銓攝)

北市教育局長曾燦金（中左）到場視察，向眾人拱手致意。(郭吉銓攝)

一名教職員接種疫苗時，開心地拿出手機自拍。(郭吉銓攝)

幸安國小7日提供幼兒園、安親班教職員施打新冠肺炎公費疫苗；現場規畫多條動線，施打秩序良好。(郭吉銓攝)

一名教職員接種疫苗時，開心地拿出手機與另名教職員合影。(郭吉銓攝)

台北市幼兒園及兒童課後照顧中心教職員工開始施打疫苗，教育局安排在今天、13日及14日替7835人完成接種。

教育局長曾燦金今天上午至幸安國小視察疫苗施打狀況，他感謝前來支援的100多名國泰醫院醫護及行政人員，讓接種作業相當順暢。

曾燦金表示，這次還有一些新進人員、實習教師以及幼兒園負責人未能施打疫苗，將排入下一波接種名單中；中、小學則正在造冊，預計在開學前兩週全部打完。