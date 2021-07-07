圖輯》北市幼教老師今起施打疫苗 20:532021/07/07 中時 郭吉銓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 臺北市首波校園教職員工疫苗開打，幸安國小7日提供幼兒園、安親班教職員施打新冠肺炎公費疫苗；現場規畫多條動線，施打秩序良好。(郭吉銓攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名教職員接種疫苗時，痛的眉簇成黛，緊抓秀腿。(郭吉銓攝) 幸安國小7日提供幼兒園、安親班教職員施打新冠肺炎公費疫苗，現場動線規劃優良，施打秩序良好。(郭吉銓攝) 幸安國小7日提供幼兒園、安親班教職員施打新冠肺炎公費疫苗，現場動線規劃優良，施打秩序良好。(郭吉銓攝) 幸安國小7日提供幼兒園、安親班教職員施打新冠肺炎公費疫苗，現場動線規劃優良，施打秩序良好。(郭吉銓攝) 北市教育局長曾燦金（前中）到場視察，向眾人揮手致意。(郭吉銓攝) 台北市教育局長曾燦金（左二）在國泰醫院副院長林朝祥（左四）陪同下視察現場施打情形。(郭吉銓攝) 北市教育局長曾燦金（中左）到場視察，向眾人拱手致意。(郭吉銓攝) 一名教職員接種疫苗時，開心地拿出手機自拍。(郭吉銓攝) 幸安國小7日提供幼兒園、安親班教職員施打新冠肺炎公費疫苗；現場規畫多條動線，施打秩序良好。(郭吉銓攝) 一名教職員接種疫苗時，開心地拿出手機與另名教職員合影。(郭吉銓攝) 台北市幼兒園及兒童課後照顧中心教職員工開始施打疫苗，教育局安排在今天、13日及14日替7835人完成接種。 教育局長曾燦金今天上午至幸安國小視察疫苗施打狀況，他感謝前來支援的100多名國泰醫院醫護及行政人員，讓接種作業相當順暢。 曾燦金表示，這次還有一些新進人員、實習教師以及幼兒園負責人未能施打疫苗，將排入下一波接種名單中；中、小學則正在造冊，預計在開學前兩週全部打完。 3級警戒近2個月 桃園喜迎嘉玲 北市逾40萬人已打疫苗 柯文哲：接種率15.6％六都第一 #施打疫苗 #接種 #曾燦金 #北市 #幼教老師 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 關島疫苗旅首航 49歲以下逾七成 04:102021/07/07 財經要聞 高強度管制下 7／13微解封有望 04:102021/07/07 財經要聞 蔡英文喊月底疫苗覆蓋率20至25％ 北市：努力吧 16:532021/07/07 政治 泰廠AZ缺世衛認證 醫籲注意監控 04:102021/07/07 焦點要聞 關島首發團 逾7成是青壯旅客 04:102021/07/07 焦點要聞 台東施打2批AZ疫苗 衛生局證實4長者死亡 11:262021/07/07 生活 市府推線上防疫專區 盧秀燕：歡迎市民朋友「好康道相報」 08:582021/07/07 生活 台南長者預約嘸疫苗 里長淪受氣包 04:102021/07/07 地方新聞 雙北疫苗特權 國民黨轟挑撥南北矛盾 04:102021/07/07 焦點要聞 南投第2批莫德納已到 籲接到通知單就快來打 16:522021/07/07 生活 拚降級！嘉義縣幼兒園、課照中心教職員工9日打疫苗 14:372021/07/07 生活 生活熱門新聞 名醫開轟林靜儀 這件事若沒卡關 台灣700人不會死 - 生活 華航貨運夫妻三代同堂確診＋4 侯友宜：足跡單純桃園居多 - 生活 夜市名店改門口擺攤 生意慘跌9成 老闆嘆：怎麼養一家15人 - 生活 桃園今暴增11例確診 804醫院再添5人 已累積44人染疫 - 生活 癌末弟病危「想喝好市多蘋果汁」 姊上PTT求救鄉民飛奔160公里送達 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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