台南市新營區一處工地5日發生竊案，一名從雲林來的25歲姜姓工人，看到路邊空地堆置的鋼材，一時起了貪念進而行竊，被張姓物主發現時，為了防護偷來的2600元鋼材，立即駕車逃逸，還輾傷到物主，警方獲報後漏夜追查，隔天凌晨在雲林將人逮捕歸案，全案依準強盜罪及傷害罪嫌移送檢方偵辦。
張姓物主平日將鋼鐵材放在自家空地，5日中午發現有輛陌生的小貨車，上前查看發現一名不認識的男子，正將1支H型鋼搬到車上，為了阻止嫌犯離開，猛力抓著其駕駛座後照視鏡不放。
嫌犯見行跡敗露駕車逃逸，過程中物主不慎倒地，左大腿還遭車輪輾過骨折，所幸送醫急救開刀後無大礙。新營警分局太宮派出所獲報後，隨即組成專案小組調查，查出姜男涉有重嫌，6日凌晨2點在雲林斗六逮獲，並在新營區嘉芳里大排水溝中起獲被他偷來的鋼材。
姜嫌供稱，近日在鹽水工作，當天是中午休息時間，開車在路上閒晃，發現路邊空地上堆置的鐵材，認為尺寸、材質剛好適用於最近要製作的東西，才一時起貪念。警方訊後，全案依照準強盜罪及傷害罪送辦。
太宮派出所長陳俊宏呼籲，民眾唯有對自身財物多一份保護，才能減少被害或被竊的機會。另外，疫情期間，新營分局巡邏密度、偵查能量不減，竊賊勿心存僥倖，以身試法。
台南市政府警察局長方仰寧也強調，治安維護是警察的本業，不因疫情嚴峻而有任何鬆懈。
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