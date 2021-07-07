疫情嚴峻，微信、臉書、LINE近日謠傳高雄市政府將未注射疫苗者視同違法要開罰、桃園某店家多名員工確診、新竹幼兒園多名學童染疫確診等假訊息，調查局約談散布的3名網友，訊後移送偵辦。

LINE謠傳「高雄市政府已經開罰，未注射疫苗的視同違法開罰。未來更有可能強迫注射未經認證實驗三期的疫苗？」假訊息，新竹市調查站於6日約談散布的林女到案，將依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送新竹地檢署偵辦。

另微信社群謠傳「桃園中正路上的小食店(霸王豬腳)店員8人確診」假訊息，新北市調查處7日約談散布的張男到案，並查出他已轉傳至有400餘名成員之微信群組中，將依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送新北地檢署偵辦。

此外，臉書謠傳「湖口工業區勝利路大同幼兒園5個兒童確診，送仁慈醫院隔離」假訊息，新北市調查處二度約談散布的許女，但許女均拒未到案，將依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送新北地檢署偵辦。