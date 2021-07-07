我國加勒比海友邦海地總統摩依士（Jovenel Moise）7日凌晨已在私人宅邸遭包括外國人士在內的武裝突擊隊暗殺身亡。

21：30新增：第一夫人瑪婷摩依士中槍後醫治無效，傷重不治。

海地政府7日證實，我國加勒比海友邦海地總統摩依士（Jovenel Moise）當日深夜在私人宅邸遭包括外國人士在內的武裝突擊隊暗殺身亡。摩依士遇刺後，海地首都太子港仍持續槍聲大作。

綜合路透社、俄羅斯衛星通訊社報導，海地臨時總理喬塞德（Claude Joseph）當地時間7日稍早發布聲明證實，7日凌晨1時左右，一群不明身份人士闖進摩依士的私人宅邸開槍射殺摩依士，他說摩依士最終傷重不治。

他形容行刺人士的行為「噁心、不人道且野蠻」，當中部份人士操著一口西班牙語。海地主要使用的語言為海地克里奧爾語（Haitian Creole）及法語。

海地第一夫人瑪婷摩依士（Martine Moïse，中間紅衣者）也在襲擊中重傷。（資料照／美聯社）

另據英國《衛報》（The Guardian）報導，喬塞德稍後接受當地電台專訪時表示，摩依士是遭到「包括外國份子在內的武裝突擊隊」行刺。

喬塞德也證實海地第一夫人瑪婷摩依士（Martine Moïse）同樣受到槍傷，目前傷勢嚴重，正在醫院接受治療。

他說，已經執行所有措施來確保國家正常運作、保護國家。

友邦海地總統摩依士（Jovenel Moise）驚傳在家遭暗殺身亡。圖為2019年7月，蔡英文總統出訪海地時，海地總統摩依士在機場以軍禮迎接的資料照。（資料照／中央社）

他也強調警方與部隊已經控制住局勢，但是在摩依士遭暗殺後，槍響仍傳遍首都太子港（Port-au-Prince）。

海地內政近期出現嚴重分裂，社會面臨日益嚴重的人道危機及糧食短缺，當地人擔憂可能會出現大規模混亂，尤其幫派和警察爭搶地盤，海地首都太子港的暴力事件不斷增加。

路透社指出，貧窮及政治動盪助長當地暴力事件，摩依士自2017年上任總統以來就不斷面臨激烈抗爭，反對派今年才指控他藉由延長任期來建立獨裁政權，摩依士本人否認這項指控。

由於未能舉行選舉，加上希望通過一項頗具爭議的憲法改革案，摩依士已行使「法令統治」（rule by decree）超過一年，也就是權力在未受監督下持續掌權，他聲稱將持續擔任總統至2022年2月。

53歲的摩依士今年2月時曾稱差點被暗殺，幸好警方提前發現制止。

摩依士遭暗殺消息傳出後，美國大使館宣布基於安全局勢，7日將關閉大使館。