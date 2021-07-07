台灣2大知名牛肉業者攜手合作，以雲林在地「芸彰牧場」優質牛肉，結合板橋「皇家傳承」冠軍牛肉麵的好手藝，製作牛肉麵即食包，7日捐贈給雲林縣衛生局，由縣長張麗善代表受贈，讓第1線防疫人員在辛苦工作之餘，隨時能享用宛如現煮的牛肉麵。

張麗善表示，提供優質國產牛肉的芸彰牧場，是台灣牛肉的知名品牌，率先引進安格斯與澳洲和牛在台飼養，並採用雲林斗南農會的胡蘿蔔與馬鈴薯，以及地瓜、酒糟、甘蔗渣、麥茶籽等農業副產品做為飼料，所培育的「憨吉牛」在市場大受歡迎。

負責製作即食包的「皇家傳承」牛肉麵，為4度獲得台北牛肉麵節冠軍的排隊名店，為除了具有精湛的料理技術外，也有符合法規標準的中央廚房，在受到疫情影響、餐飲業營運艱困情況下，仍特別提供加工技術，將「防疫牛肉麵」送到第1線防疫人員手上。

張麗善說，芸彰公司負責人張志名以及皇家傳承餐飲公司總經理陳家斌，感念防疫人員勞心勞力，7日捐贈100份「紅燒牛肉調理包」，讓抗疫人員補充體力，也藉此活動共同加油打氣，希望疫情盡快趨緩，民生得以逐漸步入正常軌道。

陳家斌指出，此次的合作是由農業專欄作家「1級嘴砲技術士」出資與促成，他認為疫情將會造成消費模式的改變，未來疫情平復後，方便烹煮的即食性料理包還是會占有相當的市場。

張志名補充，芸彰牧場有許多從事醫療業的老客人，希望透過好吃的牛肉麵慰勞第1線防疫工作的朋友們，芸彰牧場也將與皇家傳承牛肉麵持續合作，利用料理人的好手藝，打造國產牛肉的新風貌。