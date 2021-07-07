南投市中山公園內原婦女會及軍人服務站拆除後，原計畫興建風雨球場，卻因疫情關係而告吹，籃球場將移往平和里高速公路橋下。（南投市公所提供／黃國峰南投傳真）

又是疫情來搗亂，南投縣南投市，原預定在中山公園，今年動工興建一座風雨籃球球場，體育署已核准經費1千4百多萬，但因疫情關係，其中自籌經費近300萬，因市民代表會無法開會而延宕，計畫只好作罷，南投市長宋懷琳7日表示，籃球場將改至高速公路下方興建，原址將改成也是市民朋友，很期待的親子公園。

南投市長宋懷琳表示，市民一直殷殷企盼有座風雨籃球場，自己多年來積極爭取，好不容易在今年中山公園內婦女會及軍人服務站撤出後，可以來使用，經向中央體育署爭取1千402萬5000元的經費補助，另有297萬5000元市府自籌，本可在近月動工，但因新冠疫情，市民代表會無法開會，自籌部分無法完成而延宕，體育署已於7月2日，依規定註銷經費補助。

宋懷琳表示，雖已至此，但市民也不用太失望，市公所早在去年與高速公路局洽談，高公局也已答應，將出租位於平和里、綠美橋附近，國道3號橋下空間讓市公所使用，只不過當時高公局表示正進行高速公路樑柱安全維護工作，暫時不能租借，現工程已完工，市公所將再次與高公局確認。

宋懷琳接指出，由於該高速公路橋下地勢較低窪，原本有淹水的問題，將加高地基後，蓋2座籃球場，因為少了頂棚部分，預估經費300萬，這部分市公所已有經費，相信不久即可動工；也有不少市民反應，南投市比較少有，內有沙堆、盪鞦韆等等小孩子可以遊玩的親子遊樂公園，既然中山公園風雨球場部分，已無法蓋球場，就回歸公園使用，將規劃成親子公園。