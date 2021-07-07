截至7月6日基隆市75歲以上長者疫苗施打率達73.28％。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市今天再度「嘉玲」，根據中央流行疫情指揮中心資料顯示，截至7月6日75歲以上長者疫苗施打率達73.28％，明天將為70至71歲（原住民60至61歲）以上長者接種，共8486人。

基隆市長林右昌表示，基隆長者施打率高於全國平均許多，除了民眾踴躍接種外，更要感謝醫護人員及市府精心規畫動線，他說，市府一直強調「不用預約，不用排隊」，開設10處集中施打站，並在施打前擬定相關措施，包括民政系統造冊、衛生局規畫施打年齡層；里幹事、里長、鄰長發放疫苗通知單至各家戶等。

他指出，市府考量到基隆多山坡地，有些長者的子女因工作因素無法帶父母去打疫苗，也特別規畫施打疫苗專屬公車、防疫計程車，以及復康巴士等，各種接駁交通運具，幾乎等同到府服務，受到很多長輩的肯定，也間接提高長者施打意願。

至於在施打時間規畫，林右昌說，市府依列冊人數及各施打站量能，分配全市157里施打時間，準確落實分區、分里，確保人潮分流，讓長者一來就能打，不用排隊更不用久等，考量長者需要被照顧，在座位安排上，採「1＋1」設兩個位子的方式，方便同行家人照顧，現場更遵循「長者不動、醫護動」的方式，長者從進來到離開都不需要移動，施打效率高且順暢。

另外，林右昌提及，現階段雖然疫情趨緩，但仍不能鬆懈，位在市區崁仔頂漁市場是北台灣重要魚貨批發，仍須維持「雙罩一套」，基隆持續「＋0」，要感謝崁仔頂漁市自治會、攤商與消費者，在疫情下配合政府措施，努力維持經濟運作，也感謝市府同仁，疫情爆發至今每晚到現場，確保防疫措施落實完善。