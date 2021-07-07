台灣輔助醫學醫學會有感COVID-19疫情嚴峻，特發起「TCMS can help送愛助醫護」活動，代表廠商捐贈台中榮民總醫院相關輔助醫學產品，期能保護第一線的所有醫護人員。（市議員林祈烽服務處提供）

台灣輔助醫學醫學會有感COVID-19疫情嚴峻，特發起「TCMS can help送愛助醫護」活動，代表廠商捐贈台中榮民總醫院相關輔助醫學產品，期能保護第一線的所有醫護人員。（市議員林祈烽服務處提供）

台灣輔助醫學醫學會有感COVID-19疫情嚴峻，前線醫護人員備極辛勞，特別發起「TCMS can help送愛助醫護」活動，由理事長陳韜名醫師、顧問林祈烽議員等人代表廠商捐贈台中榮民總醫院相關輔助醫學產品，希望在此非常時期，能保護第一線的所有醫護人員，以及所有支援一線防疫的夥伴們使用，感謝大家的辛勞與付出。

捐贈活動7日上午在台中榮總第一醫療大樓的大門前舉行，由副院長葛光中及社工室主任莊李和共同代表院方受贈。

葛光中表示，台灣輔助醫學醫學會捐贈的保健食品為食品療法，在此次防疫上提供一個重要機會，藉由使用健康食品來增強免疫力跟抵抗力，對接種疫苗後的抗體產生亦有很大的好處。他感謝醫學會的關懷及愛心，同島一命共生共榮，期盼在國人同胞在遵守防疫大前提下，早日回歸正常生活。

台灣輔助醫學醫學會榮譽理事長林楚茵立委說，此次捐贈活動是有感疫情延燒，前線醫護人員長期為了守護國人安全健康不眠不休，於是與理事長陳韜名醫師號召全體理監事暨會員廠商共襄盛舉，籌募相關資源捐贈給中榮。

雖然因立法院召開臨時會黨團甲級動員無法出席活動，但心繫前線醫護人員的林立委希望在此非常時期，透過這次愛心捐贈的相關醫療輔助品給所有第一線防疫夥伴們使用，協助前線醫護放鬆，卸下緊繃的精神壓力。

理事長陳韜名醫師說，本醫學會成立於今年一月，以促進輔助醫學的研究發展為宗旨，所謂「輔助醫學」是指與常規醫療併行，而非取代常規醫療的其他非主流療法。本次捐贈的物資中有3臺全身垂直律動機、50個隔離防護罩、300件隔離防護衣，以及200包將多醣體、維他命D及精油結合而成提升免疫力的保健食品防疫隨身包等等，都是用來提升體能及舒壓解勞的輔助醫學產品，讓在第一線戰鬥的醫護夥伴，身心靈都能得到全面的守護。

身為顧問的市議員林祈烽表示，每次看到醫護人員穿著防護衣照護病人的畫面都讓他很感動，因為那裡面包含著許多辛勤工作的汗水以及還有擔憂家人的淚水，希望台灣輔助醫學醫學會的愛心防護器材和保健用品能舒緩大家的壓力，守護所有醫護人員的安全。

本次活動捐贈廠商，包括有：冠泰藥業有限公司、戀戀庄企業有限公司、弘豐興業股份有限公司、黛田國際芳療學苑、基諾華生物科技股份有限公司、耀億工業股份有限公司、明根股份有限公司、菲適德國際事業有限公司、中華生醫科技股份有限公司、藍道碼智慧醫學科技有限公司、華聖生物科技有限公司、生命之光──稷富國際科技有限公司、極緻卓越有限公司、億醫國際有限公司、懿馨有限公司、旭昶商貿有限公司、興藝峰生技農業股份有限公司等愛心企業。