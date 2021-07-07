新北眾教會教友咖啡送暖敬警。（新北市警察局提供）

疫情嚴峻，第一線基層員警承擔染疫風險，為慰勞外勤同仁防疫的辛勞，新北眾教會自6月28日起至7月12日止，到板橋、海山警分局各派出所、交通分隊、警備隊及偵查隊等單位咖啡送暖敬警行動，今（7）日至新北市警察局慰勞員警提振士氣，讓警第一線防疫同仁補給能量，希望基層員警能夠安全健康。

基督教台灣信義會板橋福音堂主任牧師張復民表示，國內疫情提升為第三級警戒，其中新北市是疫情重災區，為了表達新北眾教會對警察同仁的支持與感謝，以千杯咖啡送暖行動，傳送基督的愛和我們身為市民的支持。

張復民說，我們以板橋為出發，期望未來進一步傳送到中和、土城、新莊等區的警察同仁，以行動支持第一線基層警察的辛勞，以熱熱的咖啡、溫暖警察同仁的心。

新北警察局長黃宗仁表示，感謝新北眾教會愛人如己的精神，化身天使送暖敬警行動，融化基層同仁防疫的辛勞，並說這是耶穌的咖啡，帶來滿滿的祝福與正能量，也感謝社會各界支持第一線警察人員，警民同心協力，共同齊力抗疫。