彰化疫苗施打到70歲，開放未接種AZ疫苗75歲以上長者登記打莫德納。（吳敏菁攝）

彰化縣7日零確診，中央核撥莫德納疫苗合計80360劑，依序安排70至72歲長者接種，符合資格者有30835人，7日下午起陸續發放通知，扣除符合資格者，這波莫德納疫苗預估還有7434劑，開放給因故未施打AZ疫苗75歲以上民眾和65至69歲持有健保重大傷病卡者預約。

彰化縣王惠美表示，越來越看到希望了，疫苗已經可以打到70歲，後續AZ疫苗再度進來，又可再持續依序往下年齡層施打，再度提醒不要再挑疫苗，有通知就要趕快去打。

各界關心教育人員疫苗施打的規劃，王惠美表示，目前幼兒園及課照中心教職員工疫苗已造冊預定明日啟動開打，8日起起通知本縣公私立幼兒園3746位教職員工施打，未獲中央審核名單則於下階段造冊施打。

彰化縣高中職以下教職員工也預定8月18日前完成接種，已於7月1日至7月15日第1階段依教育部規定系統造冊，未列入第1階段之教職員工及密切接觸學童之人員將於8月1日進行第2階段造冊，再請接獲通知後前往施打。

至於補習班人員的造冊，預計在7月9日請補習班業者上傳Google表單，相關作業說明將在補習班的Line群組通知。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，但防疫仍不能鬆懈，仍需要持續主動監測，以彰化縣死亡人數為10例，其中以60歲以上佔38％，所以要優先長者施打疫苗，加強保護力主因。目前彰化縣75至79歲施打率64.1％、80至84歲60.8％、85至89歲39.6％、90歲以上33.1％。此外，彰化縣各醫院醫事人員，包括各醫院醫事人員總人數共9162人，目前疫苗施打之整體保護力達 96.2％。