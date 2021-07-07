台灣輔助醫學醫學會捐贈台中榮民總醫院相關輔助醫學產品，供醫護人員使用。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

台灣疫情持續維持在三級警戒中，各餐飲受限於不能內用禁食令慘淡度日，但業者仍持續奮戰，透過募資捐餐方式讓愛轉動，台中連鎖海鮮粥「霸氣海鮮粥」已募得3400碗海鮮粥，並陸續捐贈給防疫第一線的「夜間戰士」；而北區議員陳政顯牽線民間友人連續3日捐贈北區三處快打站愛心便當。

台中連鎖海鮮粥負責人陳昱宏擁有一身的好廚藝，被朋友暱稱為經典漫畫「中華一番」的小當家「劉昴星」，他為讓深夜輪值更需補充體力的警消醫護人員吃到熱騰騰的餐點，自6月中旬起迄今，在友人及廠商的熱烈響應下，已募得3400碗海鮮粥，並陸續捐贈給防疫第一線的「夜間戰士」們享用，為辛苦的執勤人員補充能量並加油打氣，更期盼早日回歸幸福生活。

陳昱宏5日晚間特別送100碗熱騰騰「霸氣海鮮粥」，給第三分局的員警享用；7月6日上午11時50分許致贈150份海鮮粥，發送給霧峰分局警察同仁享用。

千羽家慈善會引介樂為國際公司捐贈潮港城精緻餐盒100份，以及下游協力廠商統欣生物科技保養等級抗菌護手霜一批送給衛福部台中醫院；另，市議員陳政顯牽線民間友人楊文志，連續捐贈3日愛心便當給北區區公所近日啟動的健行國小、五權國中及雙十國中3處疫苗快打站。

台灣輔助醫學醫學會舉辦「TCMS can help送愛助醫護」活動，也在7日捐贈台中榮總保健食品以及精油、防護器材及保健用品等，為第一線的醫護夥伴們，提供身心靈的照顧。