游小白被催眠，誤以為被徐凱希親。（TVBS提供）

徐凱希飾演游小白的幻想情人。（TVBS提供）

TVBS《女力報到-男人止步》元老級演員游小白終於等到愛情戲！近日他為了不再夢到飾演粉絲的洪梔芝，請林柏妤幫忙催眠，催眠過程中卻意外被下了一道指令，開啓了游小白每遇到洪梔芝騷擾就誤以為自己獲得小萌妹徐凱希的愛意，甚至在幻想中邀約徐凱希共度浪漫的燭光晚餐，手拉手享受佳餚。不過幻想總是會破滅，當真實小萌妹徐凱希出現時，游小白反被誤以為是變態，慘遭她狠甩巴掌，才發現一切美好僅存在於幻想，戲外游小白則開心左擁右抱兩個女生拍甜蜜戲。

《女力報到-男人止步》劇組邀來徐凱希客串，成為游小白的幻想情人，徐凱希透露：「投入歌手、主持後，距離上次拍攝長劇已經有13年時間之久，蠻緊張也很新奇，非常喜歡演戲。」游小白相當喜悅感謝劇組，表示：「很榮幸配對的都是女神級，之前是配大元，這次是凱希。」這次分別和徐凱希、洪梔芝兩位女孩拍攝愛情戲，游小白表示：「兩個的演出情境很不一樣，和梔芝以逗鬧的方式搭戲許久，投入深情有培養一下，雖然和凱希第一次搭檔，但我們算熟識，演起來默契不錯。」

劇中游小白被催眠後，先夢到被粉絲洪梔芝樹咚，還抓住他獻吻狂親，下一秒洪梔芝卻變為他幻想對象徐凱希，溫柔嬌嗔地喊「光興哥」，讓他笑得合不攏嘴。問及游小白此次被粉絲轉為愛戀，猛烈地又抱又親心情如何？游小白表示：「有一種被強姦的感覺，如果現實生活有粉絲這樣，應該會嚇死。」徐凱希透露自己很幸運粉絲都很乖，與粉絲是以朋友關係相處，常常做很多令她感動的事，像是每年生日都會為她應援，投放公車、捷運還有影城螢幕廣告為她慶祝。

徐凱希談起加入客串拍攝過程，最印象深刻是因為游小白在劇中是文青代表，要背很多難的詩詞，所以在演的時候容易背錯或NG ，但身為對手演員的她得要一直假裝沒事，是最難的地方。而游小白則印象深刻因幻想與徐凱希親密，瘋狂貼近她被誤以為是變態甩巴掌，游小白表示：「這是我人生第一次拍打巴掌戲，我會記一輩子。」洪梔芝笑說跟小白拍攝燭光晚餐戲的時候，游小白見她沙拉快吃完機靈的塞了超大顆花椰菜到她嘴裡裡，「那一刻我眼睛睜得很大，還得強顏歡笑，因為導演沒喊卡，逼得我不得不冒冷汗吞下那超大顆花椰菜」。