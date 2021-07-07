暑假來臨，暑期青春專案於7月1日正式起跑，考量全國三級疫情解封前，青年學子們多宅在家防疫。台中市政府警察局第四分局特舉辦為期8周的網路宣導活動，以防制少年接觸新興毒品與被害、防制少年被吸收加入幫派、防制少年參與詐欺集團及網路賭博、避免兒少遭色情行業利用等4大主軸，讓親子在家也可以學習正確的犯罪預防宣導觀念，以防制觸法或被害。

警四分局員警推出自製青春專案反毒品宣導短片首部曲，以唱雙簧方式來呈現，運用詼諧口吻，灌輸青少年切勿使用毒品，否則變成白骨精，最後還會上西天；影片中還教導民眾六招拒絕毒品的方法，例如友誼勸服法、遠離現場法等，機先預防建立反毒意識與常識，勝於事後治療與憂心。

民眾可到台中市政府警察局第四分局臉書粉絲團按讚、回答影片中的問題，就可以參加有獎徵答活動並有機會可以獲得精美禮品。

第四分局表示，因疫情影響，青少年、學生廣泛用視訊上課，加上暑假期間來臨難以避免接觸使用網路，家長應多陪伴與關心青少年流覽的網站及參與的網路群組，更可引介其參與知識公益等網域，將時間投注在正向的領域開拓視野；同時呼籲家長設法灌輸小朋友道德感與價值觀，注意其金錢使用與來源，避免遭利用而淪為詐騙集團之車手，更不要因好奇心驅使或同儕鼓動嘗試不明藥物或毒品，遠離犯罪誘因場所，充實假期生活。