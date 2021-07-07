【政新鮮】黃偉哲為特權疫苗說開槓柯文哲 謝龍介狠酸：爹娘不愛淪1450

台北市長柯文哲日前在記者會上批評，中央開設「第七類」疫苗施打對象是在製造特權疫苗，引來台南市長黃偉哲不滿，反嗆是「全國人民都在忍」，認為雙北疫情比較嚴重，中央額外給疫苗才是特權。台南市議員謝龍介接受《中時新聞網》訪問直言，黃偉哲近來攻擊柯文哲的言論都僅是為了創造聲量，因為他目前在六都市長的防疫民調居排末位，而且在民進黨內部他也得不到高層親睞，只好自降格局變成執政黨打擊在野的工具，並狠酸他這樣和做網軍側翼有何差別？

南北首長互槓的情節引發民眾熱議，謝龍介表示，因為疫苗的不足造成各縣市嗷嗷待哺，倘若黃偉哲認為雙北擁有疫苗特權，應該極力來向分配疫苗的指揮中心提出需求，替台南市民來爭取，出言攻擊柯文哲真的是於事無補，謝龍介也笑說，假設黃偉哲是為了自己的聲量，倒不如找他一起逆時中，一旦他們兩人一起逆時中，聲量肯定飆到最高點。

南北首長互槓引發民眾熱議。(合成圖)

謝龍介接著指出，台灣疫苗數量明顯不夠，造成插隊施打疫苗，民間想出手相挺卻遭公文一拖再拖，光是鴻海、台積電等待食藥署公文就等了八天，再度讓民怨沸騰。

回歸源頭3+11使得疫情爆發，謝龍介直言，兩個月下來讓人民付出極大的經濟代價，即便這已成事實，但政府官員卻將破口轉移到萬華，並感嘆雖然執政黨一直喊著同島一命，但面對諾富特事件和萬華有著截然不同的態度。

謝龍介也痛批，執政團隊在疫情爆發期間的擺弄，將人民的安全視為政治利益的籌碼；而且在在野黨提出要調查「3+11」決策釐清過程時，指揮官陳時中竟然還說沒有會議紀錄，如此荒謬的言論不禁讓謝直呼：「厲害了我的民進黨。」