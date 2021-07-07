證交所表示，永豐實（6790）申報初次上市前公開銷售之現金增資發行普通股2222.3萬股，每股面額10元，總額2.222億餘元案，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第13條第2項規定，預計自7月8日起申報生效。