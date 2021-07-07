永豐實IPO現增案7／8申報生效 18:502021/07/07 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，永豐實（6790）申報初次上市前公開銷售之現金增資發行普通股2222.3萬股，每股面額10元，總額2.222億餘元案，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第13條第2項規定，預計自7月8日起申報生效。 國華產險前董事長王錦標掏空11億 更一審判10年6月 沒人買房「房價一直漲」 你說奇怪不奇怪 #永豐實 #申報生效 #IP #現增案 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 血腥國慶 全美400起槍擊案150死 04:102021/07/07 話題觀察 滴滴出行陷監管風暴 股價暴跌逾19％ 中概股全趴地 08:122021/07/07 財經 速得百森 7月在韓上市 04:102021/07/07 全球財經 疫情趨緩 亞灣區投資案動起來 04:102021/07/07 地方新聞 BUFFET餐廳賣場化 Cozzi Market逸·市集變身桃園大販店「逸市場」 13:282021/07/07 生活 《資訊服務》三竹新SDK服務 券商主導介面設計 10:522021/07/07 財經 陸市場監管總局 開罰互聯網22起違法經營者集中案 16:292021/07/07 兩岸 南山世貿三館恐遮跨年煙火 環委：像把斧頭要砍101 15:002021/07/07 生活 《半導體》聯電產能利用率年底前滿載 今年平均售價增1成 10:522021/07/07 財經 《期貨》期交所調高長榮期貨、選擇權契約保證金 17:232021/07/07 財經 以色列：BNT疫苗抗Delta保護力降至64％ 04:102021/07/07 話題觀察 財經熱門新聞 恐慌性殺盤來了？專家估美股將腰斬50％ - 財經 萬海老大5月EPS弱掉了 陽明、長榮下一波很驚人 - 財經 《大賣空》主角狂喊「崩盤論」 專家聽不下去開嗆了 - 財經 不只貨櫃三雄漲翻天 小摩看好這幾檔蓄勢待發 - 財經 慘！長榮出關3天 明二度入獄關20分鐘「天牢」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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