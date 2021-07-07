受到太平洋高壓影響，全台持續高溫，連帶用電量再創記錄，根據統計用電量創下用電史上單日總排名第8名，同時也是歷年7月單日用電第三高，今年用電第六高等記錄。

根據統計，7日各地天氣炎熱，最高用電量出現在下午1時49分，尖峰用電達到3773.3萬瓩，實際備轉容量379.9萬瓩，備轉容量率約10.07％，供電顯示綠燈。

值得注意的是，台電核二廠2號機7日發生故障。原能會指出，台電核二廠2號7日上午因1台海水循環泵振動值雖不高但有晃動現象，為維持機組穩定運轉，電廠決定降載進行檢修，完成後即恢復滿載運轉，其餘3台海水循環泵繼續運作不受影響。

根據台電網頁顯示，核二2號機因海水泵故障而降載，發電效率降低6％左右，相當於減少約6萬瓩的供電能力。台電指出，為維持機組穩定運轉，台電進行降載檢修，預訂8日晚間可檢修完成，過程中機組發電量仍維持在裝置容量9成以上，不致影響整體供電能力。