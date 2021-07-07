因應台灣經濟發展需求布局，中油宣布與卡達國營石油公司(Qatar Petroleum)以視訊方式簽署「液化天然氣買賣契約」（Sale and Purchase Agreement，SPA）。依據契約協議，中油將自111年起向卡達國營石油公司採購每年125萬噸之液化天然氣(LNG)，為期15年，以維持穩定供應國內用氣需求。

中油7日之簽約儀式因疫情影響係透過視訊方式由卡達能源部長兼卡達國營石油公司總經理Mr. Saad Sherida Al-Kaabi 及中油代董事長李順欽代表雙方簽署。

中油表示，國際液化天然氣市場為卡達、澳洲與美國三強鼎立，我國每年自卡達、澳洲及美國持續穩定進口液化天然氣；其中卡達目前年產能7700萬噸，為全球最大液化天然氣供應國，於今（110）年2月宣布將開發位於卡達北方氣田（North Field）之天然氣計畫(North Field East Project)，將是史上最大液化天然氣開發計畫，預計自114年第4季開始生產，屆時卡達液化天然氣之年產能可增加至1.1億噸。

中油強調，台灣自97年起開始自卡達進口液化天然氣至今，卡達一直是穩定供應的重要來源。此次新簽署之契約除為維持穩定供應國內用氣需求奠定基石，亦延續並強化中油與卡達國營石油公司長期合作關係。