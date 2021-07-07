風靡世界的影片創作平台TikTok一直頻繁推出令使用著驚異的效果，全球疫亂中許多人加入者陣容，製作各型各樣的影片。而已深植人心的「TikTok＝15秒」也有了變化，官方近日宣布，為讓使用者有更多空間揮灑創意，推出3分鐘長影片的功能，讓全球用戶可以直接在TikTok中拍攝、上傳和編輯長達3分鐘的影片，有日本網友笑稱「（3分鐘）剛好能泡好速食麵」。

在新竹經營輪胎行、人稱「老謝」謝豐旭早已是TikTok紅人，他憑逗笑天賦迅速吸睛，親友包括老友、太太、母親與女兒都粉墨登場。訂閱人數眾多的他表示「3分鐘TikTok」需要更仔細的安排與吸引人的劇本，「在技術有限的情況下，3分鐘影片較適合介紹一間店，才會有豐富素材，更重要的是人手需充足。」他最近與女兒扮起新聞主播與手語播報員，十分逗趣。

除此之外，TikTok也積極與流行音樂連結，之前在平台上與日本Billboard（ビルボード）進行直播，而近日則與米津玄師新曲〈Pale Blue〉連結，使用TikTo照片說故事功能格式，使用者只要上傳6張照片，立即能生成出以〈Pale Blue〉為背景音樂的戀愛故事般影片。不到一個月就吸引1萬6千使用者製作出影片。