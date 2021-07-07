網紅運將嗆柯第7類疫苗特權說 悲吼：八小時賺不到一毛還不給疫苗

台北市長柯文哲日前在記者會上表示，不贊成疫苗施打順序「第七類」，質疑何謂對國家安全、社會運作有重要性？並認為這是國家自己在製造特權疫苗。把小黃布置成KTV的網紅運將涂清涼，不認同這番言論，在記者會直播留言嗆聲，認為柯的行為才是政治考量，並批評為何北捷都可以打，而計程車就不能打。他接受⟪中時新聞網⟫專訪時表示， 計程車生意慘淡，都看不到下一餐在哪。

台北市長柯文哲日前在記者會上表示，不贊成疫苗施打順序「第七類」。(本報資料照片)

三級警戒之下，許多人減少外出讓計程車生意大減，涂清涼接受《中時新聞網》採訪中感嘆，現在一天要賺個500、1000元都很困難，還曾經一天8小時賺不到一毛錢。他也提到，計程車司機雖已列入疫苗施打第7類人員，但作業進度緩慢，政府又用未顯示號碼的方式通知民眾，造成實際上很多人都沒收到通知，施打率不到1%，他怒批：「到底有沒有在做事，簡直亂七八糟，根本是在敷衍了事！」

回應柯文哲日前說特權打疫苗的說法，涂清涼說到，全世界計程車司機都很早施打，現在都已經排到第七類了，怎麼會是政治考量？有政治考量的只有柯文哲一人。計程車司機屬於高風險職業，每天接觸的客人都不一樣，且許司機年齡偏高，真的需要盡速施打。更表示不能再拖了，再拖下去只會拖死窮人，現在這樣疫苗施打不積極的態度實在讓人氣憤。

疫情之下各行業生意慘淡，涂清涼表示儘管計程車司機有拿到紓困補助，也不是長久之計，只能稍微應急2個月，眼看解封遙遙無期，應該加速整體施打疫苗的速度。他也喊話，希望民眾在非常時期能團結互相幫忙，房東互相體諒，共度艱難時刻。

(採訪/陳盈臻 剪輯/林映汶)