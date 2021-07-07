馮惠宜／台中報導

中市勞工局推出光復新村青創基地「幸福椅子樂」設計活動，即日起至110年8月31日公開徵件，邀請就讀於台中市高中(職)以上學校在校學生，以「創意椅子」為主題，發展有趣且具設計感的創作。

中市勞工局長張大春表示，光復新村青創基地一直以來扮演本市青年創業與創意發揮平台的角色，此次活動從在地眷舍文化出發，期望營造多層次的文化質感，讓貼近生活的椅子也能夠成為有趣的裝置藝術。

疫情期間，年輕學子們在家持續學習的同時，也期望能藉此活動，讓在家求學的時光增添樂趣並提倡在家創作，將年輕學子的創意注入青創基地，以提升青創基地的多元氛圍。

光復新村為早期台灣第一個花園新市鎮，紅磚、綠樹以及老宅保留了純樸的眷舍風貌，透過創業青年注入新活力，成為藝術、創作、設計者的夢想基地。108年明台高中學生參賽團隊設計裝置藝術「回椅」，獲選即設置於青創基地內，現已成為知名的拍照景點，以相框代表著舊回憶與椅子結合的概念，讓多元藝術以及新概念在此揮灑。

本活動預計9月份在「摘星青年‧築夢臺中」Facebook粉絲專頁公告獲獎名單，獲獎作品將有機會被實現為實體裝置藝術，放置於光復新村青創基地內供民眾休憩、打卡、分享。歡迎有興趣的學生踴躍報名，相關完整活動詳情請至「臺中市青年一站式創業入口網」官網及「摘星青年，築夢臺中」FB粉絲專頁查詢。