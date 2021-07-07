中國外交部發言人汪文斌7日主持例行記者會表示，中國與北韓的《中朝友好合作互助條約》，在中朝雙方有達成修改或終止協議之前，一直有效。中朝關係60年來在條約精神指引下相互支持，密切合作，不僅有力推動了各自社會主義建設事業，也為維護地區乃至世界和平穩定作出了重要貢獻。

汪文斌表示，根據《中朝友好合作互助條約》的規定，在中朝雙方就修改或終止問題達成協議前，該條約一直有效。關於中朝關係，雙方簽訂友好合作互助條約，是兩國老一輩領導人高瞻遠矚作出的戰略決策，是兩國關係史上的一件大事。條約旨在加強中朝友好合作，維護地區和平穩定。

汪文斌說，60年來在條約精神指引下，中朝雙方相互支持，密切合作，不僅有力推動了各自社會主義建設事業，也為維護地區乃至世界和平穩定作出了重要貢獻。

汪文斌指出，在新時期新形勢下，中方願同朝方一道繼承傳統，面向未來，切實貫徹落實兩黨兩國最高領導人達成的重要共識。按照時代發展要求和兩國人民的共同願望，推動中朝傳統友好合作關係不斷向前發展，更好造福兩國人民，並為促進國際地區和平穩定與發展繁榮作出新的貢獻。

至於記者提問新任北韓大使，汪文斌表示，在國與國的關係當中，大使輪換是一項正常的安排，中方大使何時到任的問題，目前沒有具體消息提供。