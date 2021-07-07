「路透社」報導，在船東和保險公司終於與蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）達成協議後，巨型貨櫃輪「長賜輪」（Ever Given）7日終於再度啟航，繼續其已延誤3個多月的行程。

根據報導，一名目擊者已看到長賜輪離開蘇伊士運河中段大苦湖（Bitter Lake）內的泊位，開始向北移動。消息人士表示，將有2艘拖船負責護送長賜輪，並由2名經驗豐富的領航員帶領該艦駛離蘇伊士運河。

這將讓長賜輪得以繼續已延誤3個多月的行程，將其所搭載超過1.8萬個貨櫃的商品運往歐洲。不過先前有廠商透露，由於被扣留太久，部分長賜輪所搭載的服飾等商品已「過季」，到貨後也只能以低價拋售。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）6月23日引述負責協助各方談判的大英船東責任互保協會（UK P&I Club）報導，長賜輪的日本船東「正榮汽船」和相關保險公司，終於和蘇伊士運河管理局達成賠償協議。雖然協議內容並未對外公開，不過消息人士告訴《華爾街日報》，賠償金額為雙方折衷，約為2億美元（約新台幣56億元）。

長賜輪3月於蘇伊士運河擱淺達6天，對全球航運造成重大影響。蘇伊士運河管理局在救出該船後，要求正榮汽船賠償9.16億美元（約新台幣256.2億元），後來則降為5.5億美元（約新台幣153.9億元），不過遭到拒絕；蘇伊士運河管理局則曾透露，正榮汽船提議的賠償金額為1.5億美元（約新台幣42億元）。