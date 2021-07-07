2022縣市長選舉備受各界矚目，尤其是台北市長選戰的走向。資深媒體人謝寒冰在節目中爆料，坊間有傳言說，綠營「左中右」都想選台北市長，「中」是衛福部長陳時中、「右」是基隆市長林右昌，「左」是立委林昶佐，而他也痛批林昶佐的作為，並希望同台的台北市議員王世堅到萬華參選立委，嚇的王世堅連忙回應「不敢不敢」。

謝寒冰今(7日)在政論節目《新聞大白話》中(節目時間3:39:21處開始)表示，林右昌也是搶版面的，他最近這陣子動作非常積極，前陣子疫情還沒那麼嚴重的時候，就已經到處跑了，展現出他的企圖心，展現企圖心沒什麼不對，他也可以爭取台北市長，每個人都可以爭取，只要夠資格就好，問題是不要太急。

謝寒冰指出，之前基隆好不容易歸零了，林右昌就說告一段落了、守住了，結果第二天又爆發，而基隆的疫情致死率一直居高不下，不趕快去圍堵防範，反而只要一喘口氣，又想辦法酸雙北市長這對他未必是好事，謝寒冰也認為，林右昌的團隊也很奇怪，明明看到人家聲量這麼高，還去酸這個東西，「對你是正面還負面，有沒有想過這問題？」

接著，謝寒冰話鋒一轉，指最近有一個傳言，「叫左中右都想選市長，中是陳時中，右是林右昌，左是林昶佐」，其中林昶佐是之前國民黨文傳會副主委黃子哲爆的料。主持人聽到後直言，「那還不如堅哥」，一旁的王世堅也連忙回應，「不敢不敢」。

謝寒冰認為，左中右都想選市長，想選可以，但不管林昶佐也好，林右昌也好，「你們這樣的，宣傳方式，是負分的，以林昶佐這樣下去，堅哥你不要幫人家抬轎了，你自己去選萬華立委，把它拿回來」，謝寒冰此言嚇了王世堅一跳，他也趕緊回應「不敢不敢」。