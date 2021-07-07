27歲脫北女孩朴研美（Park Yeonmi），早前在自傳《為了活下去》講述自己如何從北韓逃走的悲慘經歷走紅，2017年嫁給美國老公Ezekiel並升格當媽的她，時常透過社群網站與粉絲分享尋獲自由後的幸福近況。然而朴研美近日因為一張近照再次成為PTT網友熱議話題，與昔日清純美貌差很大的模樣，讓網友傻眼直呼這是整壞了嗎？

朴研美當年在自傳分享如何逃離恐怖北韓的悲慘經歷，加上她楚楚可憐的動人美貌，吸引全世界媒體與網友高度關注。後來定居美國紐約並就讀哥倫比亞大學的她，更在2017年找到命中注定的另一半Ezekiel，並在隔年產下1子，能夠擁有如此幸福的生活，讓朴研美一度感動PO文表示幸福得來不易，期許有朝一日能夠把老公帶回北韓介紹給親友認識。

然而近日就有PTT網友發文詢問：「脫北正妹朴研美是不是已經壞了？」該網友在內文自曝是朴研美支持者，但最近卻越看越覺得朴研美怪怪的，「一直PO到處遊山玩水，參加奢華宴會，男友一個一個換，最近疫情嚴峻還能在義大利爽了兩個禮拜，是不是嘗到自由與成名的甜頭，墮落惹？？？」

該網友更PO出一張朴研美化著濃妝外加穿著深V華服的性感近照，質疑朴研美疑似整形過度，長相跟昔日判若兩人，令其他網友也傻眼直呼「變塑膠人」、「萬惡資本主義= = 整個歪掉...」、「嘴唇整壞了」、「X差太多了吧」、「整那麼大你在跟我說差不多」。