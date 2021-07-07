因應少子化招生不易，全台的大專院校為了避免註冊率直下滑，都使出渾身解數加強特色辦學，6月底剛出爐的2021「台灣最佳大學排行榜」中，逢甲大學再次於私立大學排行榜，交出亮麗成績單，成為前五名中唯一與醫科大學並駕齊驅的綜合大學。由於疫情的衝擊，「智慧醫療」成為2021年最熱門的顯學，再加上醫科大學向來有豐沛資源挹注，享有低生師比及高論文發表的辦學優勢，一般綜合大學要與其競爭，實屬不易。

其實逢甲大學不久前在全國公私立大學校長互評中，拿下「年度辦學最佳大學」私立大學之榜首，此次2021「台灣最佳大學排行榜」再度脫穎而出，再次證明逢甲辦學成果有目共睹。校長李秉乾表示，逢甲大學本身没有醫院、没有財團，也没有宗教的支持，有的只有對教育的信念和對學生的承諾，因為學生才是大學存在最重要的價值。一所好的大學是需要經過幾百年的淬煉，即將60歲的逢甲還很年輕，期許所有的逢甲人繼續努力，在這個過程中盡一份心力！

而近年致力實踐USR大學社會責任計劃的東華大學在各分榜及各面向評比，整體表現皆較去年往前邁進。在五大分榜之「文法商大學」排名，東華大學排名全國第6。而在「社會聲望」、「學術成就」、「教學表現」、「國際化程度」、「產學合作」及「財務體質」6大面向指標方面，東華則在「社會聲望」及「國際化程度」兩個面向表現亮眼。東華大學2020年大學USR計畫-「比鄰共好、科技翻轉」，雙計畫榮獲「耀在地・躍國際」大學社會實踐線上博覽會-優質教育特定主題影片、大學特色萌芽類最佳人氣計畫獎項。東華大學致力推動SDGs大學，「以在地生活為主體」的行動思維，以陪伴、蹲點、浸泡的方式，主動發掘在地需求，以創新方法與實際行動進而促動與地方共生、共榮。在新冠肺炎三級警戒期間，因應防疫實名制需求，鑑於花蓮許多小型店家及中高齡經營者未必熟悉網路操作，東華USR計畫團隊基於大學的社會責任、強化在地連結，免費協助店家線上申請，減輕城鄉資訊差距負擔。

然而國際化是近年來東華大學校務推動上的重點項目之一。東華至今已與超過 400 所國外大學簽訂研究與交流協議，並提供學生出國交流、研究蹲點、競賽參與等獎助，校內各學院也提供377門英語授課課程，致力開拓學生視野，接軌國際。

念書到底要選校還是選系，相信對很多要選填志願的高中生來說還是難以決定，尤其才要讀大學的年紀，許多父母都會從旁下指導棋，嘴上說以後出社會你就會知道我是為你好！但不論好壞學歷是自己的，學到的東西別人也拿不走，步入職場後凡事都要自己承擔，因此1111人力銀行提醒有這類困擾的學生可以上1111TUN大學網，裡面蒐羅了全台各系所介紹並有詳盡的分析比較，及未來的職涯導航，可以協助你做出最適宜的選擇。