團結力量大！為了協助全台一同度過疫情難關，各企業團體、個人紛紛自發性的出錢出力，透過集資募款等方式，力挺醫護、員警等第一線人員，並幫助有需要的弱勢群族。群眾集資的概念其實在國外行之有年，尤其透過有組織性的平台，不僅投資者看好群聚集資平台的未來發展，對年輕一輩的求職者也極具吸引力。就有網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」分享了自己去群聚集資平台的面試經驗，提供求職者參考。

這位網友面試的是貝殼放大顧問部的實習缺。這家來頭可不小，根據官網介紹，這家可是全台規模最大的群眾集資顧問公司，做過的案子有月亮杯、金萱。由於最大，當然面試一定搶破頭，從最初300人取60人面試，最後再取3人，錄取率大概1%。

還沒面試前的履歷決定了面試的機會，所以一定要用對方法，網友建議若有行銷或顧問經驗可以多寫一點。寫完履歷後，還有個小作業，從7題中選4題回答，問題主要聚焦在群眾集資上，例如：群眾集資顧問將執行那些工作事項？台灣群眾集資產業的特色和挑戰是什麼？網友透露自己總共寫了17頁的PPT，還煞費苦心排版。

到了面試這關，是由貝殼放大執行長林大涵親自面試。當天採團體面試，通常是3人一組，但網友這組是5人一組，過程約2.5小時，約20個問題。提問會透過不同的問法來了解你的人格特質，比方：你沒被發現的優點跟缺點？你做過最熱血的事是什麼？其中，「你是誰，你想往哪裡去？」這題問了3次，中間還穿插「腦筋急轉彎」題。團體面試後，還有個小筆試，要大家寫進公司的10個心願，以對其他面試者的建議，之後心願還要取捨排名。

結束這一連串的流程，網友認為在書審跟面試中都學獲益良多，因此還寫了封感謝信給對方。她覺得顧問業的「人格特質」真的非常重要，自己不算是有太大的天分，因此還有很大的學習及磨練空間。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，求職找工作莫不希望可以順利錄取。雖然錄取的結果很重要，但面試過也是一種學習的過程，透過面試官的一來一往的問題，能夠更加了解自己具備哪些優缺點，以做為後續改進的地方，並找到適合的發展舞台。當然，想要更有效率的增加面試成功的機會，可透過「面試經驗暨工作甘苦談」前人的經驗，知己知彼，讓屢屢面試都能成功出擊，找到好工作。