環保署7日進行營建工程空氣污染防制設施管理辦法修正草案線上意見蒐集會，由於新法預計明年上路，預估受影響的工地超過5.5萬處，業者反映，大型工程維護不易落實，建議放寬認定或納入灑水等輔助方式。環保署說，會蒐集相關意見後，再來修正相關內容，後續確定後再公布。

環保署解釋，這次修法將補強現有防制措施並提高管制強度，針對大型工程、高污染作業、施工機具賦予源頭減量及自主管理責任，並結合噪音管制措施，改善營建工程施工造成民眾的不便，提升環境品質與健康。

為強化大型開發工程造成揚塵逸散，這次修法重點將提高營建工地裸露區域、車行路徑應採行防制設施面積比例，以及加高第三級防制區的第二級營建工程圍籬設置高度，並將易致粉塵逸散作業或操作納入規範，以減少粒狀污染物排放量。

根據環保署統計，過去3年營建工程施工中工地數每年平均10萬件，營建工程空氣污染陳情件數每年平均3678件，陳情比率約3.4％。環保署表示，這次列管的七大工程類別包含建築、道路與隧道、管線、橋樑、區域開發、疏濬及其他營建工程合約經費超過180萬元，都必須遵守新規定。