【旅遊經 洪書瑱報導】

昨（６）日有百位民眾坐著飛機前往關島，參與關島的Air V＆V企劃，在這個想「飛」到最高點之際，您若可以出訪，最想到那個國度及城市呢？有業者在粉絲專頁及IG中，發起線上調查，題目是──「如果有一張任意航點的機票，你最想去的地方是哪裡？」結果出爐！其中「日本」更是不負眾望勇奪第一名，比例高到每4人就有1人回覆現在最想去的地方就是日本；有人直接點名想到「北海道」避暑，先去當地放空閒晃再順便繞去小樽吃泡芙；另外，還包括日本人自己也超愛的度假勝地──「沖繩」，以及世界潮流時尚中心之一的「東京」等也入列名單之中。

除了日本之外，歐洲多個熱門國家也紛紛上榜，在前10名中就佔據了4個名額，第二名位於北歐的「冰島」、第三名是有世界花園之稱的「瑞士」、第八、九名則是隔著愛琴海相望的「希臘」與「土耳其」；許多想去冰島旅遊的粉絲留言表示，好想去冰島追極光，完成人生夢想清單上的項目之一，還能順便體驗在冰天雪地裡泡溫泉的奇妙感受。

過去台灣民眾可能較為陌生的「立陶宛」，最近也因為捐贈疫苗而廣受民眾關注，這次調查中衝進Top10，有粉絲表示如果有張不限航點的機票，最想造訪的地方不二之選就是立陶宛，更有粉絲留言表示「想先去日本、再去立陶宛、最後就是美國」。

距離國境開放、鬆綁旅遊限制還要一段時間，加上真的太久沒有出國，擁有出「國腳」的旅客，難免心癢難耐，若真的太懷念出國旅行的滋味，也可以考慮透過「線上旅行」解解旅遊的癮。KLOOK有推出線上旅遊專區，讓許多粉絲居家也能環遊世界，預計在本週推出線上旅遊新路線──可參訪世界現存規模最大且保存最完整的古希臘羅馬古城遺跡「土耳其以弗所」，以弗所古城遺跡至今已超過2000年，在西元以前是歐洲和亞洲陸地亞大陸連接的重點要塞，透過走訪遺跡間和專業導覽的說明，一窺古希臘到羅馬繁華時代的城市面貌和生活習慣。

保存最完整的古希臘羅馬古城遺跡「土耳其以弗所」(圖片：KLOOK提供)

土耳其以弗所古城遺跡至今已超過2,000年，是西元前歐亞大陸連接點的重點要塞(圖片：KLOOK提供)

土耳其以弗所還保存當時娛樂的場所 - 足以容納兩萬五千人的歌劇院，可見當時社會之繁榮 (圖片：KLOOK提供)

圖片：KLOOK提供