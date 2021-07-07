民視《娛樂超skr》日前邀請八點檔《黃金歲月》中的姊弟檔葉家妤、潘柏希分享拍攝趣事，被問到兩人是不是第一次合作，結果雙方答案不同，潘柏希表示兩人10年前的《新兵日記》已合作過，「但那時候我是菜鳥兵，只能遠觀女神」，所以沒有機會跟葉家妤合作到。葉家妤這才笑說想起來了，那時候她戲份幾乎都在合作社，所以大家看到班表有她都很開心，因為有冷氣吹。

潘柏希透露以前覺得葉家妤是冰山美人，在《黃金歲月》合作後竟完全改觀，直說她是「傻白甜」，即使自己是句點王，很不會跟人互動，但姊姊都沒有放棄他，所以葉家妤每一次出現，都好像自帶女神光，跟每個人講話都超級甜，連空氣也都是甜的，而且她有甚麼好吃好喝的，也會幫他拿一個，兩人私下互動就跟角色一樣，姊弟感情相當好。

聽到潘柏希大力稱讚，葉家妤害羞地說因為劇中爸媽王彩樺跟王中平也有分享跟兩位童星拍攝的花絮，所以很自然「姊姊」就會上身，想要多照顧一下潘柏希，只是他每一次進棚都超級安靜，「根本是一盆植物，存在感很低」，有時候忙完一轉頭才發現原來弟弟來了。葉家妤說，因為飾演他們兒時的童星表現太好了，尤其小采苓跟小天寶的互動，都讓人印象深刻，所以她也像小采苓一樣，把自己當成小媽媽般來照顧天寶。

葉家妤劇中周旋在Gino跟傅子純之間，到底會選擇誰？葉家妤表示，大家敲碗的「崇苓CP」跟「豪苓CP」在網路上都有很多的擁護者，而且筆友Gino跟陳妍安是同學又門當戶對，這四角戀的關係，連她自己很期待。潘柏希則提醒，要當「姊夫」可是不容易，還建議崇輝(Gino飾)跟家豪(傅子純飾)，記得要來收買弟弟。

至於潘柏希劇中的感情發展，他表示最近跟賴慧如的對手戲，都相當有感，尤其兩人有上一檔《多情城市》合作的經驗，所以這一次對起戲來就很放鬆，還說已把自己的心都交給了她。